Ein Landwirt muss die Einliegerwohnung eines Nachbarn dulden

Plus Ein Nachbarschaftsstreit aus dem Nordries landet vor dem Augsburger Verwaltungsgericht. Ein Landwirt sah seine Betriebsabläufe gefährdet.

Von Michael Siegel

Es gibt Landwirtschaften, die über Generationen nicht den Klageweg beschreiten (müssen) – und es gibt andere. So kämpfte dieser Tage ein Landwirt aus dem Nordries vor Gericht gegen das Bauvorhaben eines Nachbarn, weil er dadurch seine Betriebsabläufe gefährdet sah. Allerdings sah das Augsburger Verwaltungsgericht die Sache so wie das Landratsamt Donau-Ries, das die geplante Einliegerwohnung des Nachbarn genehmigt hatte. Das Gericht wies die Klage ab, der Nachbar darf bauen. Es ist nicht der erste Dämpfer für den Landwirt vor Gericht.

Klagegegenstand war nach Darstellung des Landratsamtes eine erteilte Baugenehmigung der Behörde, um ein Wohnhaus in der Nachbarschaft des Klägers zu erweitern. Der beantragte und genehmigte Anbau einer Einliegerwohnung liege innerhalb des dort geltenden Bebauungsplanes. Die darin festgesetzten Baugrenzen seien eingehalten worden. Jedoch habe der Kläger eine Verschlechterung der Immissionsschutzsituation durch das Heranrücken des Anbaus an seinen landwirtschaftlichen Betrieb befürchtet. Der nötige Abstand vom beantragten Anbau zu den landwirtschaftlichen Anlagen der Klägerseite sei jedoch gewahrt und „eine wesentliche Verschlechterung der Situation speziell aufgrund des Anbaus nicht zu erwarten“, so das Landratsamt.

