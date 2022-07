Nordries

vor 36 Min.

Hat die Tochter eines Landwirts zu nah am Wohngebiet Pestizide gesprüht?

Plus An der Grundstücksgrenze eines Wohnhauses soll zu nah Glyphosat verspritzt worden sein. Das AELF will ein Zwangsgeld, der Landwirt klagt. Am Ende gibt es kein Urteil.

Von Michael Siegel

Seit Jahrzehnten schon leben ein Rentner und ein Landwirt mit seinem Acker im Nordries Seite an Seite. Immer wieder kam es zu Konflikten. Jetzt ging es um den Einsatz von Pestiziden, dieser Streit fand vor dem Augsburger Verwaltungsgericht sein Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .