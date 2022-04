Kripo findet Cannabis bei Durchsuchung wegen Kinderpornografie

Kürzlich durchsuchte die Kripo den Haushalt eines jungen Mannes im Ries. Dabei ging es um Kinderpornografie, die Zahl der Fälle steigt auch in der Region.

Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch, 6. April, eine Wohnung im Landkreis Donau-Ries durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht des Besitzes beziehungsweise der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt Kripo-Chef Michael Lechner mit, dass es sich um die Wohnung eines 22-Jährigen im Nordries handelte. Die Beamten fanden dort auch noch 25 Gramm Cannabis, das die Ermittler sicherstellten, genauso wie Utensilien zum Rauchen der Drogen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Durchsuchung wegen Kinderpornografie im Nordries

Doch das sei nur ein Zufallsfund gewesen, wie Lechner mitteilt, vornehmlich ging es um den Verdacht der kinderpornografischen Inhalte. Details dazu könne er nicht sagen, die Geräte müssten nun erst ausgewertet werden, so Lechner.

Die Kripo Dillingen stelle in der letzten Zeit eine zunehmende Entwicklung in diesem Bereich fest, schildert Lechner. Es gebe viele Durchsuchungsbeschlüsse, weil solche Bilder heruntergeladen oder verschickt würden. Bisweilen sei es so, dass den Beamten zunächst nur der Besitz von ein oder zwei Bildern bekannt sei, manchmal kristallisierten sich dann aber Unmengen an Bildern heraus.

Die Auswertung dauere entsprechend auch teilweise mehrere Monate. In den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen beschäftige sich die Kripo derzeit insgesamt mit Fällen im unteren dreistelligen Bereich. (jltr)