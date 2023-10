Gerichtsurteil: Landwirt muss Einliegerwohnung eines Nachbarn dulden

Ein Nachbarschaftsstreit aus dem Nordries landet vor dem Augsburger Verwaltungsgericht. Ein Landwirt sah seine Betriebsabläufe gefährdet.

Es gibt Landwirtschaften, die über Generationen nicht den Klageweg beschreiten (müssen) – und es gibt andere. So kämpfte dieser Tage ein Landwirt aus dem Nordries vor Gericht gegen das Bauvorhaben eines Nachbarn, weil er dadurch seine Betriebsabläufe gefährdet sah. Allerdings sah das Augsburger Verwaltungsgericht die Sache so wie das Landratsamt Donau-Ries, das die geplante Einliegerwohnung des Nachbarn genehmigt hatte. Das Gericht wies die Klage ab, der Nachbar darf bauen. Es ist nicht der erste Dämpfer für den Landwirt vor Gericht.

Klagegegenstand war nach Darstellung des Landratsamtes eine erteilte Baugenehmigung der Behörde, um ein Wohnhaus in der Nachbarschaft des Klägers zu erweitern. Der beantragte und genehmigte Anbau einer Einliegerwohnung liege innerhalb des dort geltenden Bebauungsplanes. Die darin festgesetzten Baugrenzen seien eingehalten worden. Jedoch habe der Kläger eine Verschlechterung der Immissionsschutzsituation durch das Heranrücken des Anbaus an seinen landwirtschaftlichen Betrieb befürchtet. Der nötige Abstand vom beantragten Anbau zu den landwirtschaftlichen Anlagen der Klägerseite sei jedoch gewahrt und „eine wesentliche Verschlechterung der Situation speziell aufgrund des Anbaus nicht zu erwarten“, so das Landratsamt.

Vorschriften für das Bauvorhaben sind erfüllt

Die Baugenehmigung sei entsprechend zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine Vorschriften entgegenstehen, die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. In solchen Fällen habe der Antragsteller einen Anspruch auf die Baugenehmigung. In dem Fall aus dem Nordries hätten allerdings keine entgegenstehenden Vorschriften vorgelegen, weshalb die Baugenehmigung erteilt werden konnte, so das Amt. Zu einer identischen Auffassung kam das Verwaltungsgericht Augsburg unter Vorsitz von Gerichts-Vizepräsidentin Ingrid Linder. Die Klage wurde abgewiesen. In der schriftlichen Urteilsbegründung werden soweit möglich Rechtsmittel gegen den Richterspruch aufgeführt.

Derselbe Landwirt hatte im vergangenen Jahr schon einen Dämpfer vom Verwaltungsgericht erhalten. Im Sommer 2019 hatte eine damals noch minderjährige Tochter des Mannes auf dessen Geheiß auf einem Feld Spritzmittel ausgebracht, um es zur Aussaat vorzubereiten. Dabei hatte sie – möglicherweise versehentlich – den vorgeschriebenen Zwei-Meter-Abstand zu Nachbargrundstücken nicht korrekt eingehalten.

Ein benachbarter Rentner hatte Anzeige erstattet, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bodenproben genommen und dem wegen vergleichbarer Verstöße bereits vorgemerkten Landwirt einen Bescheid samt Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro zugestellt. Dagegen klagte der Landwirt, weswegen es im Juli 2022 zum Prozess gekommen war. Als der Landwirt im Laufe dieses Verfahrens erkannt hatte, dass seine Klage gegen den Bescheid wenig Erfolgsaussichten zu haben schien, hatte er diese auch auf Anraten seines Anwalts zurückgenommen.