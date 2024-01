Nordschwaben

28.01.2024

Innungsobermeister Diethei: "Die Lage der Bäcker wird immer schlechter"

Erhöhte Rohstoffpreise, Energie- und Lohnkosten: Laut Innungsmeister Rupert Diethei stehen die Handwerksbäckereien in Nordschwaben vor vielen Herausforderungen.

Plus Der Obermeister der Bäckerinnung Nordschwaben, Rupert Diethei, schaut sorgenvoll auf die Lage der Handwerksbäcker in der Region. Wie sich die Situation beruhigen könnte.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Wie weit sind wir in Nordschwaben davon entfernt, dass Brezen zwei Euro kosten werden?



Diethei: Bei uns kostet sie 85 Cent, wir müssen aber um 10 Cent heraufgehen. Wenn die Preise weiterhin so steigen, wird auch der Preis für unser Endprodukt steigen. Dagegen werden wir uns nicht wehren können. Ich habe so langsam den Eindruck, dass die Politik uns kleine Handwerksbetriebe nicht mehr haben möchte: Die Industrie wird unterstützt, und wir werden gemolken.

Wie schätzen Sie die Lage der Handwerksbäckereien in Nordschwaben ein?



Diethei: Die Lage wird immer schlechter, und die kleinen Handwerksbetriebe werden immer weniger. Als ich 1981 gelernt habe, gab es in Nördlingen noch 17 produzierende Betriebe. Mittlerweile sind es nur noch zwei. Den Handwerksbetrieben geht es jetzt nach der Corona-Pandemie nicht gut, die Zahl der Großbetriebe und Industrien mit Discountern steigt jedoch stetig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen