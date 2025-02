Das Dolce Vita in Nördlingen: So hat man in den 80er-Jahren in Nördlingen gefeiert

Wir schreiben die 80er-Jahre in Nördlingen. Man trägt Dauerwelle, Schulterpolster und Karottenjeans. Helmut Kohl ist Bundeskanzler, Paul Kling ist Oberbürgermeister in Nördlingen. Zum Baden fährt man ins „Almarin“ nach Mönchsdeggingen, wo es seit Kurzem auch Solarien gibt, wie man 1985 in einer Anzeige in den Rieser Nachrichten lesen kann. Gefeiert wird im „Nightlife“ von Willi Bell am Weinmarkt oder im „Metropolis“ beim heutigen Kaufland. Eine eher im kleinen Rahmen gehaltene Diskothek eröffnet Klaus Metzger, der heute noch zusammen mit seiner Frau Evelyn den Pilsclub im Gallengässchen betreibt, mit dem „Dolce Vita“ Mitte der 80er-Jahre in der Ankergasse. Dazu kam er ein wenig unverhofft; als der bisherige Betreiber von heute auf morgen verschwindet, bietet ihm der Eigentümer an, dort eine neue Diskothek zu eröffnen, erzählt Klaus Metzger.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klaus Metzger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis