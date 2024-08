Als es noch kein E-Bike gab: Dietmar Schmieg hat ein Rad mit Hilfsmotor

Wenn sich Dietmar Schmieg auf sein Fahrrad schwingt, muss er erst den Motor anwerfen. Mit einem leisen Brummen biegt er um die Ecke. Aus dem Beiwagen blickt neugierig Parson-Russel-Terrier „Einstein“. Schmiegs Fahrzeug ist ein altes Damenrad aus dem Jahr 1950 der Marke NSU. Der Baldinger stammt ursprünglich aus Oberstenfeld (Landkreis Ludwigsburg). Nicht weit entfernt von seinem Heimatort liegt Neckarsulm, wo die NSU-Motorenwerke einst ihren Hauptsitz hatten. Auch bezieht sich der Name „NSU“ auf die Stadt. Eine Erinnerung an die alte Heimat also. Woher die Faszination für NSU kommt? Die wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Die Mutter ist schon NSU-Motorrad gefahren, im Beiwagen mit den drei Kindern.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

NSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis