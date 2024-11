Nya Ditt gewinnt beim 8. Rieser Poetry-Slam im Movieworld Nördlingen

Es war bereits die 8. Auflage des Rieser Poetry-Slams, die in einem Kinosaal der Movieworld in Nördlingen über die Bühne ging. Weil der etatmäßige Moderator Jens Hoffmann kurzfristig erkrankt war, wurde die Veranstaltung vom erfahrenen Slammer Marvin Suckut aus Konstanz geleitet. Dieser stellte gleich zu Beginn die wenigen Regeln bei diesem „Dichter-Wettstreit“ vor: Die Kandidaten tragen bei einem Zeitlimit von sieben Minuten ausschließlich selbst verfasste Texte ohne jegliche Hilfsmittel vor. Der Sieger wird am Ende vom Publikum gekürt, denn Dauer und Intensität des Beifalls entscheiden über Sieg oder Niederlage. Als „Opferlamm“, in der Szene eine Art Aufwärmer, eröffnete Moderator Suckut den Abend mit einem Text, in dem er anhand eines Glases sein problematisches Verhältnis zu Mode und Ästhetik beschrieb. Anschließend traten die fünf Teilnehmer in einer ersten Runde gegeneinander an, wobei sich der Sieger bereits für das Finale qualifizieren konnte.

Poetry Slam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinofilm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis