OB Wittner spricht über mutige Entscheidungen und kritische Parkgebühren

Nördlingen

OB Wittner über Parkgebühren: „Das hätte uns in vielerlei Hinsicht zerrissen“

Das Hallenbad zu bauen sei eine mutige Entscheidung gewesen, aber er habe auch mal gezweifelt, sagt David Wittner im Interview. Wie er auf seine bisherige Amtszeit blickt.
Von Jan-Luc Treumann
    Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner blickt auf die vergangenen Jahre zurück: Die herausforderndste Zeit sei die der Pandemie gewesen, sagt er.
    Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner blickt auf die vergangenen Jahre zurück: Die herausforderndste Zeit sei die der Pandemie gewesen, sagt er. Foto: Jan-Luc Treumann

    Herr Wittner, als Sie vor etwas mehr als fünf Jahren Ihren Amtseid kurz nach Beginn der Corona-Pandemie geleistet haben, haben Sie gesagt, dass es Pioniergeist braucht und dass man aus bescheidenen Mitteln viel machen muss. Wie viel Pioniergeist hat Nördlingen in den vergangenen Jahren gezeigt?
    DAVID WITTNER: Gerade in der Anfangszeit, mitten in der Corona-Pandemie, mussten wir viele Entscheidungen unter unsicheren Annahmen treffen. Wir haben schon Pioniergeist, auch Mut bewiesen, haben unmittelbar einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, indem wir das Großprojekt Hallenbad haushalterisch beschlossen haben – in einer extrem unsicheren Situation. Es gab dann auch viele kreative Aktionen, die den Zusammenhalt in der Stadt gestärkt haben: die Abhol- und Bringangebote, „Nördlingen bewegt dich“. Wir hatten zudem unsere Bürgerversammlung als Premiere komplett digital mit überragender Resonanz. Ich glaube, Pioniergeist haben wir gezeigt und wir haben auch Resilienz bewiesen.

