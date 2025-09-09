OB-Wahl: Wer tritt neben David Wittner und Udo Dreher an?

Dass David Wittner (PWG) sich wieder um das Amt des Oberbürgermeisters von Nördlingen bewerben würde, war wohl für viele Bürgerinnen und Bürger keine große Überraschung. Schließlich hat der Amtsinhaber in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Elan an den Tag gelegt, große Projekte angestoßen - etwa das Hallenbad - und andere schon angekündigt - das neue Feuerwehrhaus. Anders sieht es dagegen bei Udo Dreher aus. Den CSUler hatten wohl wenige Nicht-Eingeweihte auf der Rechnung. Dreher ist bislang lediglich als stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender in Erscheinung getreten. Bei der vergangenen Stadtratswahl 2020 hatte er zwar kandidiert, es aber nicht ins Gremium geschafft. Bleibt er der einzige Gegenkandidat von Wittner?

