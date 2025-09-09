Icon Menü
Oberbürgermeisterwahl 2026 in Nördlingen: Wer sind die Kandidaten neben Wittner und Dreher?

Nördlingen

OB-Wahl: Wer tritt neben David Wittner und Udo Dreher an?

Am 8. März wählen die Nördlinger ihr Stadtoberhaupt. Zwei Kandidaten stehen fest. Gibt es weitere Bewerber? Das sagen die anderen Stadtratsfraktionen.
Von Martina Bachmann
    Das Nördlinger Rathaus im Vordergrund, dahinter ragt der Daniel in die Höhe: Derzeit gibt es zwei Bewerber für die OB-Wahl 2026.
    Das Nördlinger Rathaus im Vordergrund, dahinter ragt der Daniel in die Höhe: Derzeit gibt es zwei Bewerber für die OB-Wahl 2026. Foto: Jan-Luc Treumann

    Dass David Wittner (PWG) sich wieder um das Amt des Oberbürgermeisters von Nördlingen bewerben würde, war wohl für viele Bürgerinnen und Bürger keine große Überraschung. Schließlich hat der Amtsinhaber in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Elan an den Tag gelegt, große Projekte angestoßen - etwa das Hallenbad - und andere schon angekündigt - das neue Feuerwehrhaus. Anders sieht es dagegen bei Udo Dreher aus. Den CSUler hatten wohl wenige Nicht-Eingeweihte auf der Rechnung. Dreher ist bislang lediglich als stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender in Erscheinung getreten. Bei der vergangenen Stadtratswahl 2020 hatte er zwar kandidiert, es aber nicht ins Gremium geschafft. Bleibt er der einzige Gegenkandidat von Wittner?

