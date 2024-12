Wann die Bäcker in Nördlingen an Silvester und Neujahr geöffnet haben

Ein Frühstück mit frisch gebackenen Semmeln und Brezen gehört für viele Menschen zu einem gelungenen Start in den Tag dazu. Besonders an Feiertagen, wenn man ein wenig ausschlafen und sich dann gemütlich für den Tag stärken kann - das gilt wohl erst recht für den ersten Tag des neuen Jahres. Wir liefern die Übersicht, welche Bäcker wann in Nördlingen an Silvester und Neujahr geöffnet haben – oder auch nicht.

Die Bäckerei Haußer in der Deininger Straße in Nördlingen hat an Silvester regulär von 6 bis 17 Uhr geöffnet. An Neujahr sind die Türen dann aber geschlossen, und zwar bis zum 6. Januar. Ab Dienstag, 7. Januar 2025, hat die Bäckerei wieder offen.

Wann haben die Bäcker in Nördlingen geöffnet? Die Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Am Kriegerbrunnen in der Nördlinger Innenstadt finden sich gleich mehrere Bäcker. Ihle hat dort am 31. Dezember 2024 von 7 bis 16 Uhr geöffnet. An Neujahr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei.

Bei der Bäckerei Mack ist an Silvester regulärer Betrieb von 7 bis 18 Uhr (bis 19 Uhr im EGM-Center). An Neujahr sind die Filialen geschlossen.

Mayersbeck hat dagegen an Silvester verkürzte Öffnungszeiten, wie es vor Ort heißt, von 6.30 Uhr bis 14 Uhr. An Neujahr bleiben die Türen zu.

Zwei Filialen in Nördlingen hat auch die Bäckerei Weißgerber. Diese haben an Silvester bis 12 Uhr geöffnet, an Neujahr bleiben die Filialen geschlossen.

