119 Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehr Oettingen

Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen blickte die Wehr auf ein äußerst ereignisreiches Jahr zurück. Mit 119 Einsätzen erreichte die Einsatzzahl einen sehr hohen Stand. Besonders fordernd war der Betrieb der Sandsackfüllmaschine während der Flutkatastrophe im südlichen Landkreis Donau-Ries Anfang Juni, bei dem die Feuerwehr schnelle und effektive Hilfe leisten konnte. Ein zentrales Thema war die Ersatzbeschaffung einer neuen Drehleiter. Die Versammlung beschloss eine Bezuschussung der Kommune mit 30.000 Euro aus Vereinsmitteln. Erfreulich sind der Zuwachs an aktiven Mitgliedern sowie die stetig hohe Übungsbeteiligung. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Vier neue Aktive wurden offiziell aufgenommen, zwei Kameraden traten aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr über. In die Jugendfeuerwehr konnten zwei neue Mitglieder aufgenommen werden. Jugendwart Tobias Maurer wurde außerdem zum Löschmeister befördert. Mit großem Dank wurde Gerhard Zöllinger nach 51 Jahren aktivem Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Auf Antrag des Vorsitzenden Patrick Wörlen wurde er von der Versammlung zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen ernannt. Für 2025 stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen an, darunter die Teilnahme an den Gründungsfesten der Feuerwehren Auhausen und Schwörsheim oder das Stadtfest "Summer in the City".

