16-Jähriger ohne Helm wird bei Mofaunfall schwer am Kopf verletzt

In Oettingen nimmt ein junger Mofafahrer einem Autofahrer die Vorfahrt. Der Sozius wird schwer verletzt.

Ein 16-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Oettingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend berichtet, fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Mofa auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Fürfällmühlweg, welchen er geradeaus überqueren wollte. Er übersah dabei einen von rechts herannahenden Pkw-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt war.

Der Rollerfahrer hatte noch einen 16-jährigen Freund als Mitfahrer dabei, welcher keinen Helm trug. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem Auto. Beide Jugendliche wurden vom Roller geschleudert. Der Sozius erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus Gunzenhausen eingeliefert.

Der Rollerfahrer selbst wurde leichter verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 6500 Euro. (AZ)