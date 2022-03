16-Jähriger ohne Versicherungsschutz in Oettingen unterwegs

Ein Jugendlicher wurde in Oettingen wegen fehlenden Versicherungsschutzes für sein Mofa kontrolliert. Er erhält nun eine Strafanzeige.

Wegen fehlenden Versicherungsschutzes ist am Dienstagnachmittag ein 16-Jähriger Am Sauereck in Oettingen kontrolliert worden. Beamten war an seinem Mofa der abgelaufene Schutz aufgefallen.

Seit dem 1. März hätte er eine neue Versicherungsbescheinigung gebraucht

Nach Angaben der Polizei erhält der Jugendliche nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Seit dem 1. März ist eine neue Versicherungsbescheinigung erforderlich, die für das Mofa nicht vorlag. (AZ)