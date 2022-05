18-jährige Radfahrerin verletzt

Die junge Frau wird nach einem Sturz in Oettingen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Eine 18 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstagmorgen in Oettingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau gegen 8.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Mühlstraße bei Oettingen. Aus Unachtsamkeit geriet sie mit dem Vorderrad an den Randstein und stürzte deshalb zu Boden. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. (AZ)