20-Jähriger ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in Oettingen stellen die Polizisten fest, dass der 20-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt.

Ein Pkw-Fahrer hätte in Oettingen am Freitagabend, gegen 23.55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollen. Der Fahrer versuchte sich dieser durch Flucht zu entziehen. Wie die Polizei mitteilt, landete dieser jedoch in einer Sackgasse, sodass dort die Kontrolle durchgeführt werden konnte.

Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte er vom Pkw-Halter den Schlüssel des Fahrzeugs unbemerkt an sich genommen und den Pkw unbefugt benutzt. (AZ)