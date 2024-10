Oettingen plant Krone-Einweihung und stärkt deutsch-französische Freundschaft

Das größte Bauprojekt der Stadt Oettingen schlägt sich auch im Veranstaltungskalender des kommenden Jahres nieder. Am Samstag, 21. Juni 2025, wird bei einem Bürgerfest das Hotel Krone der interessierten Oettinger Bürgerschaft vorgestellt und am Samstag, 28. Juni, findet der offizielle Festakt zur Einweihung statt, wurde in der Sitzung des Kulturausschusses bekannt gegeben. Jahresrück- und Ausblicke der Tourist-Information und des Heimatmuseums standen zudem auf der Tagesordnung sowie die Städtepartnerschaft zwischen der Residenzstadt am Rand des Rieskraters und dem französischen Rochechouart, das ebenfalls im Bereich eines Meteoritenkraters in der Region Nouvelle-Aquitaine liegt.

