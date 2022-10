Mann tot in Oettingen aufgefunden: Kripo teilt Obduktionsergebnis mit

Ein 24-jähriger Mann wird tot in seinem Zimmer in einer Oettinger Asylunterkunft gefunden. Jetzt steht das Obduktionsergebnis fest.

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Oettingen in einem Mehrfamilienhaus, das als Asylunterkunft dient, tot aufgefunden worden. Zunächst war die Todesursache unklar, am frühen Freitagvormittag teilt die Kripo Dillingen nun das Obduktionsergebnis mit.

Der aus einem afrikanischen Land stammende Mann soll an einer "inneren Ursache" gestorben sein, berichtet die Polizei. Das bedeutet, dass kein Gewaltdelikt, sondern eine natürliche Todesursache vorliegt. Konkreter wird die Polizei auf Nachfrage nicht. Die Kripo wurde eingeschaltet, weil durch einen Mediziner und die Polizei vor Ort Verletzungen am Kopf des Mannes festgestellt wurden.

Einsatz der Polizei am Donnerstag in Oettingen

Die Polizei war am Donnerstag für mehrere Stunden im Einsatz und mit vielen Polizeibussen vor Ort. Wie es heißt, sind die Bewohnerinnen und Bewohner erfasst und befragt worden, die in der Unterkunft leben. Die Spurensicherung untersuchte außerdem einige Bereiche rund um den Fundort des Mannes. Vor dem Haus war ein großer Bereich mit rot-weißem Polizeiband abgesperrt. Ein Hubschrauber, der zur selben Zeit in der Stadt im Norden des Landkreises Donau-Ries in der Luft war, hatte laut Kripochef Michael Lechner nichts mit dem Geschehen in der Asylunterkunft zu tun.

Eine Festnahme hat, wie bereits berichtet, nicht stattgefunden. Allerdings wurde eine Person nach Nördlingen zur Vernehmung gefahren, so Lechner. Die Kripo Dillingen wurde unterstützt von einer Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

