Oettingen

vor 51 Min.

27-Jähriger stürtzt von Roller und verletzt sich leicht

Vom Rettungsdienst wurde der 27-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Artikel anhören Shape

Ohne Fremdeinwirkung stürzt ein Rollerfahrer in der Bahnhofsstraße in Oettingen und erleidet hierbei leichte Verletzungen. Er wird in ein Krankenhaus gebracht.

In der Bahnhofsstraße in Oettingen ist am Freitagvormittag gegen 10 Uhr ein 27-jähriger Rollerfahrer gestürzt. Dem Polizeibericht zufolge hatte er sich "verbremst" und war ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Zur ärztlichen Versorgung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Oettingen war zur Verkehrsabsicherung im Einsatz. (AZ)

Themen folgen