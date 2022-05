27-Jähriger tankt in Oettingen und bezahlt seine Rechnung nicht

Ein junger Mann tankt in Oettingen und bezahlt die Tankschuld nicht. Dank einer Videoaufzeichnung wurde der Fall schnell geklärt.

An einer Tankstelle in Oettingen ist nach Angaben der Polizei eine Tankrechnung in Höhe von 60 Euro nicht beglichen worden. Anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung wurde die Tat vom Samstag, kurz nach 13 Uhr, schnell geklärt und ein 27-Jähriger als Täter ermittelt. (AZ)