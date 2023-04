Oettingen

28 Wohnungen plus Tiefgarage: Bauplan "Reithalle" in Oettingen wird konkreter

Plus Mit dem Projekt auf dem Schmied-Lutz-Areal sollen 28 Wohneinheiten innerorts geschaffen werden. Eine neue Änderung im Bauplan betrifft die Höhe der Gebäude.

Von Bernd Schied

Seit geraumer Zeit ist in der Oettinger Stadtverwaltung jeder Bauantrag, der auf eine Innenverdichtung setzt, hochwillkommen. Besonders Bürgermeister Thomas Heydecker begrüßt es ausdrücklich, wenn Baulücken durch moderne und möglichst klimagerechte Vorhaben geschlossen werden. Ein aktuelles Projekt in diesem Zusammenhang ist das von Investor Martin Stark aus Auhausen auf dem „Schmied-Lutz-Areal“ zwischen dem Gasthaus Goldene Gans und der alten Stadtmauer. Dort sollen zwei neue Wohngebäude mit insgesamt 28 Einheiten und einer Tiefgarage entstehen.

In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung ging es um diese Investition, genauer gesagt um den Bebauungsplan dafür, der die Bezeichnung „Reithalle“ trägt. Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro aus Kirchheim am Ries war in das Gremium gekommen, um den Ausschussmitgliedern vorgenommene Änderungen an dem Plan zu erläutern. Diese gehen hauptsächlich auf den Bauherrn zurück und bedeuten praktisch eine Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten.

