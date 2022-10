Oettingen

09:28 Uhr

31-Jähriger zerschneidet sich die Hand bei Betriebsunfall in Oettingen

Nach einem Betriebsunfall in Oettingen muss ein 31-Jähriger mit Schnittwunden an der Hand in ein Fachkrankenhaus geflogen werden.

Bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine quetscht sich ein Arbeiter am Donnerstag in Oettingen die Hand ein. Er muss in ein Fachkrankenhaus geflogen werden.

Ein 31-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Betriebsunfall in Oettingen schwer an der Hand verletzt. Gegen 13.30 Uhr führte der Mann Reinigungsarbeiten an einer Maschine durch. Da der Arbeiter die Maschine nach Angaben der Polizei vorher nicht abgeschaltet hatte, fuhr ein Teilstück der Maschine nach vorne und quetschte die rechte Hand des Mannes ein, was zu massiven Schnittwunden führte. Der 31-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus geflogen werden. (AZ)

