35-Jähriger tankt und bezahlt nicht

Der Mann füllt nicht nur seinen Autotank sondern auch einen Kanister. Jetzt erhält er eine Strafanzeige.

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch in Oettingen an der Tankstelle Am Sauereck seinen Pkw und einen Bezinkanister betankt. Der Sprit hatte einen Wert von 100 Euro. Laut Polizeibericht bezahlte der 35-Jährige den ausstehenden Betrag aber nicht, sondern fuhr einfach davon. Aufgrund des Autokennzeichens, konnte der Fahrer aber schnell ermittelt werden. Er erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)