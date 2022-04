Oettingen

36 Storchenpaare in Oettingen: "Der Mensch denkt, der Storch lenkt"

Plus In Schwabens Storchenhauptstadt steigt die Zahl der Nester weiter. Wo die Tiere besonders gern nisten und was sie nicht abschreckt.

Von Verena Mörzl

Es war zu befürchten, dass sich Störche nicht an städtische Vorgaben halten. Wie auch. Wie berichtet, gab es in Oettingen Bemühungen, die Zahl der Storchenpaare auf 32 zu begrenzen. Doch wer dieser Tage in Gruftgarten und Manggasse blickt, erkennt in den Bäumen und auf Kaminen neue Nester. Horstbetreuerin Heidi Källner zählte am Dienstag genau nach, wie viele von ihnen bislang über die Stadt fliegen, hier Nistmaterial im Schnabel tragen, dort über die Dächer klappern. Heidi Källner meint zum Lauf der Natur: "Der Mensch denkt, und der Storch lenkt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

