38-jähriger Autofahrer fährt in Oettingen unter Drogeneinfluss

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Oettingen in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Polizeibericht hielten die Polizisten den Autofahrer gegen 7.20 Uhr am Weißen Kreuz an. Hierbei stellten die Beamten typische Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Dem Mann droht ein Fahrverbot. (AZ)