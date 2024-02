45-jähriger Autofahrer mit 1,2 Promille in Oettingen angehalten

Die Polizei stellt bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Den Führerschein muss der Mann an Ort und Stelle abgeben.

Ein 45-jähriger Mann ist am Mittwoch in Oettingen betrunken Auto gefahren. Laut Polizeibericht hielten die Polizisten den Mann in der Dekan-Rothgangel-Straße an. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Seinen Führerschein musste der Mann sofort abgeben. Dem 45-Jährigen droht nun eine Anzeige. (AZ)