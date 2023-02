45-Jähriger wird in Oettingen mit Messer attackiert

Der Mann ist auf einem Feldweg beim Gymnasium unterwegs, als ihn mehrere Personen angreifen. Mehrmals trifft ihn ein Messer. Die Täter sind auf der Flucht.

In Oettingen ist am Mittwochabend ein Mann von mehreren Personen brutal attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 20 Uhr auf einem Feldweg nahe dem Oettinger Gymnasium am Steinerbach unterwegs, als ihn mehrere Männer angegriffen haben. Der 45-Jährige wurde dabei mit einem Messer attackiert und von den Männern geschlagen.

Nach Messerattacke in Oettingen sucht die Polizei nach Zeugen

Der Mann erlitt mehrere Schnittverletzungen und eine Fraktur des Schlüsselbeins, die ärztlich versorgt wurden. Die Täter sollen mit einem dunklen BMW vorgefahren sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei in Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu den Tätern oder den Pkw und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

