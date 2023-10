7000 Euro Schaden nach Unfall an der B466 in Oettingen

Ein Autofahrer will von der Bleichgasse auf die Bundesstraße 466 Richtung Hainsfarth einbiegen, doch er übersieht ein anderes Auto.

Ein Unfall mit mehreren Tausend Euro Schaden hat sich am Sonntagabend in Oettingen ereignet. Ein 26-jähriger Fahrer bog nach Angaben der Polizei von der Bleichgasse nach links auf die Bundesstraße 466 in Richtung Hainsfarth ein und missachtete hierbei die Vorfahrt. Dadurch streifte er den Pkw einer 54-Jährigen am linken Fahrzeugheck. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. (AZ)