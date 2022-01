Oettingen

18:00 Uhr

745.000 Euro Zuschuss: Oettinger Innenstadt soll aufgewertet werden

Die Schloßstraße in Oettingen soll vom Innenstadtfonds ebenfalls profitieren.

Plus Für eine belebtere Innenstadt werden in Oettingen viele Projekte angestoßen. Stadtrat Erwin Taglieber will, dass bei den Bürgern Aufbruchstimmung ankommt.

Von Verena Mörzl

Die Ideen für eine belebtere Innenstadt waren bislang vielfältig: Vintage-Kinderspielgeräte, eine Rätsel-Stadtrallye, ein Bücherschrank und eine neue Weihnachtsbeleuchtung, aber auch eine Wasserspielanlage oder ein Gründerworkshop. Die Stadt stellte mit der Innenstadtbeauftragten Christine Stark und einigen Ideengebern viele Anträge im Rahmen des Innenstadtfonds, insgesamt haben die Projekte ein Volumen von mehr als 900.000 Euro. Jetzt steht diesem Betrag eine finale Fördersumme gegenüber: Die Regierung von Schwaben bezuschusst die Stadtentwicklung mit rund 745.000 Euro.

