84-jähriger Ladendieb in Oettingen wegen Schnitzel überführt

Ein unverpacktes Schnitzel fällt einem 84-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in Oettingen aus der Hosentasche. Der Mann hatte noch weitere Waren versteckt.

Ein 84-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Oettingen versucht, in einem Lebensmittelmarkt Am Sauereck Ladendiebstahl zu begehen. Laut Polizeibericht fiel der Mann einer Angestellten auf, weil ihm ein unverpacktes Schnitzel aus der Hosentasche fiel und auf seinen Schuhen landete.

Im Büro des Geschäftes wurde daraufhin festgestellt, dass der Mann noch weitere Waren im Wert von 14 Euro in seinen Hosentaschen versteckt hatte. Der 84-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)