Oettingen

vor 18 Min.

9000 Euro Schaden nach missachteter Vorfahrt in Oettingen

Eine 21-Jährige hält zwar an einer Straße in Oettingen an, übersieht aber laut Polizei dennoch eine 61-jährige Autofahrerin.

Eine Vorfahrtsverletzung hat sich am Mittwoch gegen 8.20 Uhr in Oettingen ereignet. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Mühlstraße. An der Einmündung zum Schlossbuck hielt sie laut Polizeibericht zwar zunächst an, übersah dann aber eine 61-jährige bevorrechtigte Pkw-Fahrerin und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hierbei kollidierten die Fahrzeuge, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand. (AZ)

