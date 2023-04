A schöne G'schicht: Schoko-Eier für die Flüchtlingskinder

Plus Kinder suchen im Garten des Heimatmuseums nach kleinen Geschenken. Die hatte Laleh Sangtarash versteckt.

Zufällig gesehen im Garten des Oettinger Heimatmuseums: Laleh Sangtarash, eine geflüchtete Iranerin, die im Asylbewerberheim im ehemaligen Schwesternwohnheim in Oettingen lebt, hat auf eigene Kosten Kindern von Asylbewerbern aus ihrem Umfeld, die ihrerseits aus Afghanistan und dem Irak stammen, einen hiesigen Osterbrauch näher gebracht. Zuerst durften die Kinder einen Osterhasen malen, die Bilder wurden dann im Garten des Heimatmuseums an Büsche und Sträucher gehängt.

Darunter versteckt: gefärbte Eier, Schokoladen-Eier und andere kleine Geschenke, die Laleh Sangtarash alle selbst besorgt hatte. Die Kinder durften suchen, was sie auch mit Begeisterung taten – um dann die gefundenen Schätze mit nach Hause zu nehmen. Es war schön zu sehen, wie glücklich die Kinder für diese kleine Geste waren, die sie aus ihren Ländern natürlich nicht kennen. Und wie schön es sein kann, auch deutsche Bräuche – außerhalb ihres Heim-Umfeldes – erleben zu dürfen.