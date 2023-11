Abbiegefehler führt zu Unfall an der B466 bei Oettingen

Auf der Bundesstraße 466 ereignet sich am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Unfall. Ein Mann übersieht beim Abbiegen ein Auto.

Auf der Bundesstraße 466 zwischen Hainsfarth und Oettingen hat sich am Donnerstagabend an der Abzweigung nach Megesheim ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher bog von der B466 nach links in Richtung Megesheim ab und übersah dabei die ihm entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)