Oettingen

vor 35 Min.

Abschluss des Meisterkurses: Das eigene Können vertieft

Mit den Konzerten der jungen Meister endete das Violinfestival in Oettingen. Schüler, Schülerinnen und Studierende zeigten, was sie bei renommierten Künstlern gelernt hatten.

Plus Schüler und Studierende lernen beim Violinfestival in Oettingen bei anerkannten Meistern. Am Samstag geben sie ein Konzert der jungen Meister.

Von Ernst Mayer

Das Violinfestival Oettingen ist ein „Meisterkurs“ der Musik. Das heißt nicht, dass man nach einer Woche ein Meister an seinem Instrument wird. Wer ein Instrument bis zu einer Meisterschaft bringt, arbeitet daran viele Jahre und übt oft täglich stundenlang. Der Meisterkurs in Oettingen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten bei anerkannten Meistern, meist Professoren und Hochschuldozenten, vertiefen, was sie bei ihren Lehrern gelernt haben – vor allem wenn sie Musik zu ihrem Beruf machen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .