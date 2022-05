Oettingen

vor 33 Min.

Ältere Frau flieht in Oettingen am Zwingertor von der Unfallstelle

1000 Euro Schaden hat eine Frau am Montagvormittag beim Ausparken in Oettingen verursacht.

Am Montagvormittag parkt in Oettingen eine ältere Frau rückwärts aus und stößt ein anderes Auto an. Danach fährt sie davon, die Ermittlungen laufen.