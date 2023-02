Ärger um ehemaligen Spielplatz in Oettingen

Plus Nicht allein der Spielplatz ist weg, nun wurden auch Bänke abgebaut. Kinder nutzen das Areal noch immer, obwohl dort keine Geräte mehr stehen.

Einst gab es im Oettinger Steinerbachviertel einen Spielplatz. Doch der Stadtrat hat im November 2020 beschlossen, dass die Fläche als Baugrund genutzt werden soll. Also wurden Wippe, Klettergerüst und Karussell abgebaut. Vier Gegenstimmen gab es damals. Unter anderem setzte sich Rudolf Löhe ( CSU/FWG) mehrfach dafür ein, den Spielplatz nicht zu schließen. Rudolf Oesterle von der PWG bezeichnete den schlechten Zustand der Geräte damals als Versäumnis des Stadtrats. Die Geräte hätten damals aufgewertet werden müssen, doch die Investition kam nicht mehr zustande. Der Ärger hält noch immer an.