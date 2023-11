Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall in Oettingen

Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten bei der Verursacherin Alkoholgeruch fest. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt.

Eine 66-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Oettingen mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Verursacherin frontal gegen den Pkw einer 57-Jährigen, die kurz zuvor noch angehalten hatte, um einen Unfall zu vermeiden. Eine Kamera in einem geparkten Auto filmte den Unfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 66-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch fest.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet – außerdem entzogen die Beamten der 66-Jährigen den Führerschein. Gegen die Frau wird nun strafrechtlich ermittelt. Beide Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)