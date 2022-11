Alkoholisierter Mann bittet Anwohner nachts um Hilfe

Ein 37-Jähriger klingelt nachts einen Anwohner nach einer Fahrzeugpanne aus dem Bett. Dieser informiert die Polizei, die den 37-Jährigen einen Alkoholtest machen lässt.

Nach einer Fahrzeugpanne hat ein alkoholisierter 37-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr an einem Anwesen in Oettingen geklingelt und bat um Hilfe. Der Anwohner informierte daraufhin vorsorglich die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann trotz eines platten Reifens inzwischen mehrere Meter mit seinem Fahrzeug weiter. Vor Ort ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes sichergestellt. (AZ)