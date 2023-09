Oettingen

vor 32 Min.

Als sich für August Moralt in Oettingen Türen öffnen

Plus In Oettingen werden seit 50 Jahren Türen gefertigt. Aus Moralt Fertigelemente wird ein erfolgreiches Unternehmen – trotz großer Herausforderungen, auch 2023.

Von Verena Mörzl

Millionen von Türen haben in den zurückliegenden 50 Jahren das Oettinger Türenwerk verlassen, das heute unter dem Namen Jeld-Wen geführt wird. Sie wurden in Häusern im Ries verbaut, aber darüber hinaus auch in der ganzen Welt. 2023 feiert das Unternehmen ein großes Jubiläum. Der Gründer stammt aus dem oberbayerischen Raum und hatte den Erzählungen nach mit dem Rieser und späteren bayerischen Wirtschaftsminister Anton Jaumann die Jagd zum gemeinsamen Hobby. Immer wieder gab es Herausforderungen in der Firma, doch gerade im Jubiläumsjahr waren sie besonders groß.

Erst zum zweiten Mal in der langen Firmengeschichte meldete Jeld-Wen Kurzarbeit an. Außer in einer Phase Ende der 70er-Jahre war stets genug Arbeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Nachdem Rekordsummen von Türen produziert worden sind, ging die Nachfrage 2023 schlagartig zurück. Seit Juni kommt das Unternehmen in der August-Moralt-Straße in Oettingen wieder ohne Kurzarbeit aus. Allerdings war ein Personalabbau unausweichlich. Werkleiter Wolfgang Oswald schildert in einem Gespräch, dass niemandem gekündigt worden sei, aber Leiharbeiter nicht weiterbeschäftigt wurden. Außerdem gab es in diesem Sommer keine Ferienarbeiter im Oettinger Werk. Die Personalstärke habe sich somit insgesamt verringert, auch weil Airbus weiter sehr offensiv nach Mitarbeitern suche. Den Abgang bezeichnet Oswald als "natürliche Fluktuation".

