Oettingen

18:10 Uhr

Als zur Jakobi-Kirchweih in Oettingen noch im Festzelt geboxt wurde

Plus Immer wieder verändert sich das Oettinger Volksfest, das in der Stadt eine lange Geschichte hat. Früher wurde in der Nordstadt gefeiert – und auch im Anzug.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Teilweise sorgte die Entscheidung für Empörung unter Oettingerinnen und Oettingern: Der Stadtrat befürwortete eine neue Attraktion während der Jakobi-Kirchweih im Juli. Statt des beliebten Brilliant-Feuerwerks soll es künftig eine Lasershow geben. Einige wollen die Tradition nicht aufgeben. Dass sich beliebte Programmpunkte auf dem Volksfest an der Wörnitz verändern, ist dabei kein Novum. Einst fand das Fest beim Brauhaus statt, es gab sogar schon Boxkämpfe.

Nach Informationen aus dem Oettinger Heimatmuseum geht die Jakobi-Kirchweih auf die Weihe der Jakobskirche im Jahr 1494 zurück. Doch bereits in einem Freiheitsbrief vom 16. Mai 1418 schreibt ein Kaiser Sigismund über die Märkte, darunter der Jakobi-Markt.

