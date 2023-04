Oettingen

vor 28 Min.

Wie schon an Grundschulen Interesse für das Handwerk geweckt werden soll

Artikel anhören Shape

In vielen Branchen besteht ein großer Bedarf an Fachkräften. Im Donau-Ries-Kreis werben Experten an Grundschulen für eine Ausbildung in einem Handwerksberuf.

Im Jahr 2018 ist die Aktion "Berufsorientiertung an Grundschulen" auf Initiative des Oettinger Unternehmers Erwin Taglieber ins Leben gerufen worden, der diesbezüglich mit dem Landkreis Donau-Ries, dem Wirtschaftsförderverband Donauries, der Handwerkskammer Schwaben, dem staatlichen Schulamt und den Handwerksbetrieben zusammenarbeitet. Auch in diesem Jahr fand diesbezüglich wieder ein Elternabend von Schülerinnen und Schülern der zweiten Jahrgangsstufe in der Aula der Grund- und Mittelschule in Oettingen statt. Ganz im Vordergrund stand das Handwerk. Handwerker informieren an Grundschulen über Ausbildungsberufe Landrat Stefan Rößle hat für die Aktion die Schirmherrschaft übernommen und stellt eigenen Angaben zufolge die Finanzierung über zehn Jahre sicher. Ziel des Konzepts ist es, Eltern (und Schüler) bereits in der Grundschule über die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk zu informieren. Referenten sind Handwerker aus dem Landkreis, die über die Vorzüge einer Ausbildung und von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Dieses Jahr würden Maler, Zimmerer, Elektroniker und Mechaniker, Schreiner, Metzger und Friseure an insgesamt neun Elternabenden an 29 Grundschulen referieren. In Oettingen sprach Georg Eger vor den Eltern, Geschäftsführer der Nördlinger Firma Graule Gebäudetechnik. Er verdeutlichte unter anderem, dass es einen hohen Bedarf an Fach- und Führungskräften auf allen Ebenen gebe. Es finde eine Akademisierung der Berufswelt statt. Problematisch sei, dass der Fachkräftemangel die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gefährde. Die Bevölkerung könne dann auch nicht mehr richtig mit handwerklichen Dienstleistungen versorgt werden. Studium und guter Verdienst auch mit Berufsausbildung möglich Eger kam auch auf den Druck zu sprechen, der immer häufiger auf Kindern, aber auch auf den Eltern laste, gerade, wenn es um die berufliche Zukunft gehe. Der Geschäftsführer erklärte, dass eine Berufsausbildung ebenfalls Aufstiegsmöglichkeiten enthalte. Dass damit studiert und gut verdient werden könne. Gerade für Schülerinnen und Schüler, die nicht aufs Gymnasium gehen wollen oder können, sei eine handwerkliche Ausbildung eine gute Perspektive, meinte der Landrat. Azubis und Fachkräfte im Handwerk seien begehrt, da viele Stellen aufgrund des Fachkräftemangels unbesetzt bleiben. (AZ)

Themen folgen