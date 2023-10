Apfelmarkt in Oettingen: Auch die Geschäfte sind offen

Der verkaufsoffene Herbstmarkt am Sonntag, 29. Oktober, steht wieder unter dem Motto „Apfelmarkt“. Zahlreiche Aktionen finden rund um die herbstliche Frucht statt.

Beim Oettinger Apfelmarkt am Sonntag, 29. Oktober, dreht sich wieder alles um die herbstliche Frucht. Der verkaufsoffene Sonntag verspricht ein vielfältiges Programm für die ganze Familie und ein Fest für alle Sinne zu werden. Die Geschäfte haben von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und laden zum herbstlichen Einkaufsbummel ein. Die Stände der Marktfieranten sorgen für ein buntes Bild vom Königstor bis zum Residenzschloss. Hier lockt jetzt ein herbstliches Sortiment mit warmen Socken, Jacken und Mützen. Doch die Werbegemeinschaft in Oettingen hat für diesen Markt noch ein paar Attraktionen mehr zu bieten:

Pomologe: Zum Apfelmarkt in Oettingen kommt ein erfahrener Pomologe, der den interessierten Besucherinnen und Besuchern hilft, ihre eigenen Apfelsorten zu bestimmen. Einfach ein paar Äpfel mitbringen und mehr über die köstliche Obstsorte erfahren.

in kommt ein erfahrener Pomologe, der den interessierten Besucherinnen und Besuchern hilft, ihre eigenen Apfelsorten zu bestimmen. Einfach ein paar Äpfel mitbringen und mehr über die köstliche Obstsorte erfahren. Apfelkuchen in der Gastronomie : Im Stadtcafé und im Gasthaus zur Post bieten die Gastronomen leckeren Apfelkuchen zum Nachmittagskaffee an.

: Im Stadtcafé und im Gasthaus zur Post bieten die Gastronomen leckeren Apfelkuchen zum Nachmittagskaffee an. Mobile Mosterei vor Ort: Die Mosterei Billing aus Weißenburg ist vor Ort und stellt die mobile Mosterei vor, mit der naturreine Säfte aus Äpfel produziert werden. „Aufgrund der schlechten Ernte, wird jedoch nicht gepresst“, sagt Gabriele Dietz nach einem Gespräch mit dem Mostereibetrieb.

ist vor Ort und stellt die mobile Mosterei vor, mit der naturreine Säfte aus Äpfel produziert werden. „Aufgrund der schlechten Ernte, wird jedoch nicht gepresst“, sagt nach einem Gespräch mit dem Mostereibetrieb. Frisches Obst, Gemüse und Säfte: Zahlreiche Hofläden regionaler Anbieter bieten an ihren Ständen am Marktplatz frisches Obst, Gemüse und Säfte aus eigener Herstellung zum Verkauf an. Frischer geht es nicht!

Apfelsaft und Apfelgelee: Dieses Angebot haben die jungen Unternehmer der Schülerfirma DUPF in ihrem Angebot – selbstverständlich selbst gemacht und wohlschmeckend.

Flohmarkt in der Königsstraße: Händlerinnen und Händler haben ihre Stände in der Königsstraße aufgebaut.

Apfelmarkt am kommenden Sonntag in Oettingen

Der Apfelmarkt verspricht ein Tag voller Genuss, Kultur und Unterhaltung zu werden. Der Marktsonntag hat auch noch weitere Angebote zu bieten.

Selbstverständlich gibt es an diesem Marktsonntag auch etwas zu gewinnen. Die Werbegemeinschaft Oettingen verlost Heimat-Gutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Teilnahmekarten zum Gewinnspiel erhalten Kundinnen und Kunden bereits ab sofort (in der Woche vor dem Herbstmarkt) in den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften. Einfach ausfüllen und in den geöffneten Oettinger Geschäften abgeben. (dil)