Apotheken in Oettingen testen am 24. und 31. Dezember

Die Hof- und Stadtapotheke in Oettingen bietet kostenlose Tests am 24. und 31. Dezember an. Mit vorheriger Anmeldung über die Website der Apotheke www.hof-und-stadt-apotheke.de oder über Telefon 09082/2306 wird während der regulären Öffnungszeiten getestet. Auch die Sankt Michaels Apotheke bietet Coronatests am 24. und 31. Dezember von 8.40 bis 10 Uhr an. Eine Registrierung im Voraus erfolgt telefonisch unter 09082/96010. (AZ)