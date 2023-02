Oettingen

18:00 Uhr

Aufträge gehen zurück: Kurzarbeit bei Türenhersteller Jeld-Wen

Plus Nach einem regelrechten Boom gehen bei Jeld-Wen in Oettingen die Aufträge zurück. Aktuell herrscht Kurzarbeit. Krisenstimmung gibt es bei Mitarbeitern jedoch bislang nicht.

Von Verena Mörzl

Seit nunmehr 50 Jahren werden in Oettingen Türen hergestellt. Heute firmiert das Unternehmen unter dem Namen "Jeld-Wen". Gegründet wurde es als Moralt-Fertigelemente. Während der Pandemie und kurz danach war die Auftragslage so gut wie nie. Während im Jahr 2001 noch 12.000 bis 13.000 Türen pro Woche hergestellt wurden, produzierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang 2021 in zwei aufeinanderfolgenden Wochen mehr als 60.000 Türen. Doch seit Beginn dieses Jahres herrscht Kurzarbeit.

