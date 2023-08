Oettingen/Auhausen

vor 42 Min.

Krone Oettingen: 30 Hotelzimmer stehen für den Einbau bereit

Plus Am Erdgeschoss des Neubaus in Oettingen laufen die letzten Arbeiten, dann werden die Hotelzimmer angeliefert. Die Module wurden alle bei der Firma Stark in Auhausen gefertigt.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Wenn in den kommenden Tagen die fertigen Hotelzimmermodule für die neue Krone von Auhausen nach Oettingen transportiert werden, dann erlebt die Megabaustelle einen riesigen Fortschritt. Denn in nur kurzer Zeit werden die 30 Hotelzimmer in zwei Stockwerke über das Erdgeschoss gesetzt. Ähnlich schnell fertigte die Firma Stark auch die Module an. In nur zwölf Wochen wurden 30 Zimmer gebaut, möbliert, vollausgestattet und sind damit jetzt bezugsbereit. Sogar die Vorhänge wurden befestigt, und die Papierkörbe sind schon da. Ein Besuch in der Produktion in Auhausen, bevor die Hotelzimmer allesamt auf eine kurze Reise gehen.

28 Doppelzimmer mit rund 23 Quadratmetern und zwei weitere Doppelzimmer mit gut 35 Quadratmetern entstanden unweit von Oettingen. Die Firma Stark sicherte sich den Auftrag, den die Stadt Oettingen ausgeschrieben hatte. Das Erdgeschoss (Lobby, Tagungsräume, Wellnessbereich) wird massiv aus Holz gebaut, die Obergeschosse bestehen aus einzelnen Modulen. Der Vorteil: Sie konnten zeitnah und vor allem alle an einem Ort gebaut werden. In zwölf Wochen fertigten zu Hochzeiten rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 32 Module. Die beiden größeren Eckzimmer bestehen aus zwei Modulen, wie vor Ort zu erfahren ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen