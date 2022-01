Außenspiegel in Oettingen abgefahren: 10.000 Euro Schaden

Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden ereignete sich in Oettingen. Der Pkw wurde laut Polizei an der Fahrerseite aufgerissen.

Ein Unfall hat sich am Montag zwischen 12.45 Uhr und 21.05 Uhr in Oettingen ereignet. Ein Pkw wurde in der August-Moralt-Straße, gegenüber des Haupteingangs der Firma Jeldwen, massiv beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher habe mit seinem Fahrzeug die Fahrerseite des weißen VW T-Roc gestreift, dabei diesen teilweise auf- und den Außenspiegel abgerissen, so dass ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand.

Danach sei der Verursacher oder die Verursacherin geflüchtet. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Unfall, auch um Hinweise, die über den Tatzeitraum näher eingrenzen könnten und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)