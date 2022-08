Oettingen

18:00 Uhr

Ausstellung verwehrt: Oettinger Reservisten vor den Kopf gestoßen

Am Volkstrauertag gibt es in Oettingen und den Stadtteilen eine Vielzahl von Erinnerungsveranstaltungen, die der Reservistenverein unterstützt.

Plus Mit einer Ausstellung will der Reservisten-Verein 2023 seine 150-Jahr-Feier begehen. Die Stadt lehnt das ab, denn: Gerade Material aus der NS-Zeit müsse langfristig kuratiert werden.

Von Verena Mörzl

Seit Jahrzehnten schon setzt sich die Soldaten- und Reservistenkameradschaft aus Oettingen, Heuberg, Erlbach und Niederhofen schon für die Stadt ein. Mitglieder errichteten und sanierten Denkmäler, hielten Gedenkfeiern, werteten Gedenktage auf und restaurierten und säuberten Steinkreuze. In 116 Führungen wurden Interessierte über den ehemaligen Flugplatz Heuberg geführt. Der Verein unterstützte eigenen Angaben zufolge noch dazu die Maibaumaufstellung, die Eröffnung der Kirchweih, den Volkstrauertag und vor allem die Gedenkfeier am 23. Februar, dem Jahrestag des Bombenangriffs auf Oettingen. Nächstes Jahr feiert der Verein sein 150-jähriges Bestehen und die Verantwortlichen hätten seine Historie gerne präsentiert gesehen. Doch das soll, anders als bei Vereinen und in der Vergangenheit, nicht ermöglicht werden. Die Stadt lehnt die Ausstellung aus mehreren Gründen ab. Der Verein fühlt sich vor den Kopf gestoßen und kündigt an, sich von seinen Aktivitäten zurückzuziehen.

