Auto beschädigt und geflüchtet

1000 Euro Schaden verursacht und sich nicht darum gekümmert: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Oettingen.

Ein Unbekannter hat am Samstag, gegen 16.45 Uhr, in Oettingen ein Fahrzeug beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz des Discounters Lidl. Offenbar stieß der oder die Unbekannte beim Aussteigen gegen den links neben ihm beziehungsweise ihr stehenden Wagen. Dadurch verursachte er oder sie einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 anzurufen. (AZ)