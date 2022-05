Auto in der Eichendorffstraße in Oettingen angefahren

Zwischen Dienstag und Mittwoch fährt in Oettingen eine bislang unbekannte Person einen geparkten Wagen an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Eichendorffstraße in Oettingen zwischen Dienstag, 9.30 Uhr, und Mittwoch, 20.30 Uhr, ein geparktes Auto gestreift. Laut Polizeibericht wurde dabei die hintere Tür der Fahrerseite beschädigt und ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht.

Unbekannter fährt Auto in Oettingen an

Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam der Unbekannte aber nicht nach, weshalb die Polizei unter Telefon 09081/29560 um Hinweise bittet. (AZ)