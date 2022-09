Auto in der Ledergasse in Oettingen angefahren

Zwischen Freitag- und Samstagabend wird in Oettingen ein grauer VW Golf angefahren. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Verursacher hat zwischen Freitag- und Samstagabend in der Ledergasse in Oettingen einen geparkten Wagen angefahren. Der graue VW Golf wurde dabei hinten links an der Stoßstange beschädigt, der Unfallfahrer kam seinen Pflichten allerdings nicht nach. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem Auto des Verursachers möglicherweise um einen blauen Opel handelt. Genauere Hinweise nimmt die Inspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)